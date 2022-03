Nieuwe rechters voor verdachte verboden pedovereniging Martijn

Nelson M. (27) uit Lelystad krijgt zeer hoogstwaarschijnlijk nieuwe rechters toegewezen in zijn strafzaak over het voorzetten van de verboden pedofielenvereniging Martijn. Dit is het gevolg van een vergissing van de rechtbank Rotterdam.

De rechtbank publiceerde dinsdag op de website rechtspraak.nl per abuis en voortijdig een concept van een vonnis waarin M. werd vrijgesproken. Dit terwijl de advocaat van M., Theo Hiddema, zijn pleidooi nog moest houden. De rechtbank Rotterdam zegt de fout zeer te betreuren. De rechters trekken zich terug en verzoeken drie collega-rechters om de zaak van M. af te maken.

M. is een van de drie verdachten in de zaak die draait om het voortzetten van de pedofielenvereniging, terwijl de Hoge Raad die al in 2014 als illegaal had bestempeld. Twee andere oud-leden, Marthijn U. (49) en Norbert de J. (43) uit Hengelo, werden dinsdag veroordeeld tot celstraffen van vier en zes maanden.

Het conceptvonnis voor M. was volgens een woordvoerder van de rechtbank al geschreven, nog voordat de rechtbank hoorde dat advocaat Hiddema alsnog een pleidooi wilde houden. M. had Hiddema aanvankelijk aan de kant gezet, omdat hij boos was dat hij het proces niet via een videoverbinding kon volgen. Inmiddels is de breuk hersteld en wil de advocaat M. alsnog verdedigen. Hiddema was dinsdag ziek, waardoor de rechtszaak tegen M. werd uitgesteld.

Het Openbaar Ministerie had in februari celstraffen van een jaar geëist tegen het trio, dus ook tegen M. Het OM had notulen van de vereniging gevonden op zijn harde schijf. Bovendien sprak hij met een medeverdachte in Skypegesprekken over de doorstart van Martijn.

M. zit zelf in Mexico, waar hij politiek asiel heeft aangevraagd. De organisatie Free a Girl is een petitie gestart om dat te voorkomen. M. kan overigens geen rechten ontlenen aan de vrijspraak die de rechters voor hem in petto hadden, omdat het vonnis niet is ondertekend en niet is uitgesproken.

Een nieuwe zittingsdatum is nog niet bekend.