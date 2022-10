Nog altijd topdrukte bij merchandisewinkel Verstappen: ‘Klanten doen aankopen van honderden euro's’

Het loopt nog altijd storm bij de Max Verstappen Shop in Bataviastad, waar vandaag honderden aankopen gedaan worden in de winkel en via de webshop. De enorme vraag naar Verstappen-merchandise begon gisteren vrijwel direct nadat de F1-coureur wereldkampioen werd na een hectische winstpartij in Japan.

Het is voor de fanshops nog steeds geen gelopen race, vertelt Amy Grondhuis. Ze is assistent-manager van de Max Verstappen Shop in Bataviastad en maakte gisteren mee dat de website ‘eruit klapte’ door de massale belangstelling. ,,Het kassasysteem is verbonden met de website, dus ook dat lag plat.’’

Ondanks de technische problemen stroomden de klanten gisteren tot vlak voor sluitingstijd de winkel binnen, zegt Grondhuis. ,,Dat ging vanmorgen door. Het is extreem druk geweest voor een maandagochtend.’’ Op reguliere zondagen en maandagen trekt de winkel vaak enkele tientallen klanten, maar vandaag en gisteren schaften honderden mensen merchandise van de kersverse wereldkampioen aan.

Dubbele omzet

Het zijn met name de kampioenstrui en de kampioenspet van Verstappen die over de toonbank racen. ,,Naast deze items wordt er ook van alles bijgekocht. We zien echt flinke aankopen voor flinke bedragen. Gemiddeld geven de klanten tussen de 100 en 400 euro uit.’’ Door de vele klanten neemt de omzet van de fanshop ook flink toe: ,,De omzet van de afgelopen dagen is een verdubbeling van de normale omzet.’’

Ondanks de grote drukte hebben ze de situatie in Bataviastad goed onder controle, vertelt Grondhuis. ,,We hebben ons goed voorbereid, dus we hebben gelukkig nog genoeg voorraad.’’ Daarnaast regent het deze middag flink in Bataviastad, waardoor de bezoekersaantallen wel wat teruglopen. ,,We zien dat de belangstelling nu wel iets afneemt.’’