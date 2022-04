Officier, twee Ridders en acht Leden in de Orde van Oranje-Nassau in Lelystad

LINTJESREGENElf Koninklijke Onderscheidingen zijn er dinsdagmorgen opgespeld in Lelystad, waaronder een bijzonder hoge. Jan Leentvaar, autoriteit op het gebied van waterbeheer, werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Leentvaar was onder meer directeur bij het RIZA, het instituut dat 15 jaar geleden is opgegaan in Rijkswaterstaat. Ook was hij senior adviseur bij de Verenigde Naties, bijzonder hoogleraar Integraal Waterbeheer in Delft en bekleedde hij topfuncties bij Rijkswaterstaat en de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Verder was hij bestuurder bij de Rotary en is hij tot op heden voorzitter van de Vereniging Zorgboeren Flevoland, de Raad van Toezicht van Stichting Welzijn Lelystad en het Flevo-landschap.

Nog een bekende naam: Cees van Bemmel. Hij was raadslid en wethouder voor de VVD in Almere en mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Ook was hij voorzitter van de VVD-Kamercentrale en tot vorig jaar van VVD Zuiderzee. Zes jaar lang was hij commercieel directeur en algemeen directeur van Van Wijnen Nederland.

Ook is hij plaatselijk actief: tot in 2020 als voorzitter van de Raad van Bestuur van City Marketing Lelystad en momenteel als bestuursvoorzitter van de Raad van Toezicht van Batavialand.

De tweede Ridder is Ingrid Letsch. Zij was bijna dertig jaar huisarts in Lelystad en zeven jaar voorzitter van huisartsengroep Lelystad. Van 2005 tot 2012 was ze bestuurslid van huisartsencoöperatie HCF.

Alex Kolder is een sportman in hart en nieren. Hij is sinds 2005 betrokken bij MHC Lelystad als onder meer coach, keeperstrainer, lid van de technische commissie en scheidsrechter. Sinds 2017 is hij ook actief voor roeivereniging Pontos in Lelystad.

Frits en Marianne Appelman hebben al heel wat mooie tripjes begeleid als reisleider bij NCRV kampeerreizen. Dit doen ze sinds 2008. Ook zetten ze zich in voor Stichting IDO in Lelystad. Hij als vrijwilliger schuldhulpverlening en huiswerkbegeleider, zij geeft taallessen en helpt bij de opvang van vluchtelingen.

Daarnaast is Frits Appelman al sinds 1989 verbonden aan Protestantse Gemeente Lelystad. Hij heeft hier meerdere rollen vervuld, bijvoorbeeld als lid van de beroepingscommissie.

Harrie Kloot is sinds 2011 vrijwilliger terminale zorg in ’t Hofje van Stichting Welzijn Lelystad. Als mantelzorger is hij een grote steun voor zijn buren.

Klasien van Olst-Walinga is negen jaar voorzitter van het bestuur van Stichting Inloophuis Passie geweest. Dit is een ontmoetingsplek voor mensen met kanker.

Guus en Gré van der Velden trekken gezamenlijk op, ook in het vrijwilligerswerk dat ze doen. Sinds 1985 zijn betrokken bij zwemvereniging Onze Club, waar verstandelijk gehandicapten worden begeleid met zwemmen. Ook zijn ze al 40 jaar actief voor de EHBO, in meerdere rollen. Daarnaast zijn ze ambulancier voor het Rode Kruis en werken ze op de Bataviawerf. Hij leidt er sinds 2014 mensen rond, zij zit achter de kassa en de receptie.

Ineke Wels-Anceaux is al ruim 20 jaar gastvrouw bij Inloophuis Open Haven Lelystad. Ook was ze 14 jaar vrijwilliger bij kerkgemeenschap Het Anker, zo was ze wijkconsulent en ouderenwerker. Sinds 2011 is ze betrokken bij ‘t Hofje van Stichting Welzijn.

