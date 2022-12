OM eist tien jaar cel tegen broers voor doden man buiten nachtclub Almere: ‘Doelgerichte wraakactie’

Helft Nederlan­ders ziet politie zelden of nooit in eigen buurt

Meer dan de helft van de Nederlanders zegt de politie zelden (41 procent) of nooit (13 procent) in hun eigen buurt te zien. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een nadere analyse van de Veiligheidsmonitor 2021 die afgelopen maart verscheen. Twee op de tien Nederland is ontevreden of zelfs zeer ontevreden over de zichtbaarheid van de politie in de eigen buurt.

