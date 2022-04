Ombudscommissie gaat klachten over ‘Project gebruik gemeentegrond’ in Dronten evalueren

De gemeente Dronten was de afgelopen jaren bezig met een project om het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond terug te brengen. Honderden inwoners hadden een stukje grond van de gemeente illegaal in gebruik, bijvoorbeeld voor een schutting, schuurtje of extra stukje tuin. De aanpak daarvan leidde echter tot veel ontevredenheid onder inwoners, onder meer omdat velen van hen niet eens wisten dat ze ze ten onrechte grond van de gemeente in gebruik hadden.

De Rekenkamer deed in 2021 onderzoek naar de uitvoering van het Project gebruik gemeentegrond. Daaruit kwam naar voren dat de communicatie met inwoners over de uitvoering van het project ‘niet altijd even zorgvuldig is overgebracht’. Inwoners werden bijvoorbeeld onaangenaam verrast door ‘juridisch ingestoken brieven’ die zij ontvingen en voelden zich ‘niet gehoord of begrepen’ als zij om nadere uitleg vroegen.