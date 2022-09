Onderzoek naar grote stroomstoring Flevoland duurt langer en de schade is ‘eerder miljoenen dan duizenden euro’s’

Onderzoek naar woningbe­hoef­te woonwagen­be­wo­ners Lelystad

De gemeente Lelystad gaat de woning- en standplaatsbehoefte van woonwagenbewoners in Lelystad in kaart brengen. Hiermee wil ze voorkomen dat woonwagenbewoners ongewild in een huis terechtkomen.

20 september