Onderzoek naar Marker Wadden: niet alle doelen behaald, maar toename vogels en planten is positief

De Marker Wadden zijn tussen 2016 en 2021 kunstmatig aangelegd en het was fijn geweest om al te weten of deze eilanden ook daadwerkelijk de waterkwaliteit van het Markermeer verbeteren. Het meer heeft door diverse dijken en dammen geen verbinding met de zee of rivieren. De waterkwaliteit is daardoor de laatste decennia flink achteruitgegaan, maar volgens het KIMA wordt een verbetering van de waterkwaliteit wel langzaam zichtbaar.

Het water is helderder in sommige delen van het meer. De finish is alleen nog niet in zicht. Werkzaamheden zorgen nu nog voor opwerveling van slib. Dat heeft overigens niet per se alleen nadelen. Zo kunnen vissen er baat bij hebben en komen er voedingsstoffen uit de bodem bij vrij. Voor de aanleg van de eilanden is zand, klei en slib uit het Markermeer gebruikt, aangevuld met bagger uit andere projecten.