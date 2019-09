Onverlaat draait voorwielen los op basisschool, kinderen ten val

Veel vragen bij poging woonwinkel in Lelystad op te blazen, justitie stuurt tijdens zitting recher­cheurs op pad

13:47 De brandweer voorkwam in februari dit jaar op het laatste moment de ontploffing van een woonwinkel aan de Schroefstraat in Lelystad. Was het de directeur of iemand anders die de gaskraan had opengedraaid? Om dat te onderzoeken besloot de officier van justitie nog tijdens de zitting vrijdag rechercheurs naar het pand te sturen.