Op Urk is bijna niemand meer te vinden met WW-uitkering (hele regio laat dalende trend zien)

Slechts 49 mensen in de gemeente Urk ontvingen in juni een WW-uitkering, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Een jaar geleden waren dat er 79 (daling van 38 procent. dus). Ook binnen de rest van het verspreidingsgebied van de Stentor nam het aantal werkloosheidsuitkeringen flink af.

Door de sterke daling van WW-’ers op Urk maakt slechts nog 0,4 procent van de bevolking op het voormalige eiland gebruik van deze uitkeringsvorm, blijkt uit de cijfers.

Elburg: -51,1 procent

Het UWV becijferde verder dat ook in de gemeenten Staphorst (0,7 procent), Zwartewaterland (0,9 procent) en Elburg, Nunspeet en Putten (1 procent) slechts een heel klein deel van de bevolking een WW-uitkering ontving in juni. De dalingen ten opzichte van een jaar eerder variëren van 51,1 procent in Elburg tot 21,4 procent in Staphorst.

Kijk hieronder hoeveel mensen in jouw gemeente in juni een WW-uitkering kregen en hoe zich dat verhoudt tot een jaar geleden:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

161.000 WW-uitkeringen

In heel Nederland telde het UWV in juni bijna 161 duizend mensen die een WW-uitkering kregen en dat was ruim dertig procent minder dan in juni vorig jaar. Ten opzichte van mei, een maand eerder, nam het aantal WW-ontvangers met bijna drie procent af.

Ondanks de dalingen van de uitkeringen, is de totale werkloosheid volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek wel licht gestegen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat komt mede omdat het aantal mensen met een bijstandsuitkering, wel steeg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tekort aan beveiligingspersoneel

Volgens het UWV gaat de daling van het aantal WW-uitkeringen in onze regio vooral gepaard met toenemende kansen voor werkzoekenden. Met name ‘op niveau mbo-2 en mbo-3 bieden beroepen in de beveiliging goede kansen’.

Volgens de instantie miste de coronacrisis zijn uitwerking niet in de beveiligingsbranche. ‘Er was meer vraag naar toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voor het handhaven van de coronamaatregelen’.

Objectbeveiligers, verkeersregelaars, toezichthouders

In de evenementenbranche en de luchtvaart was er volgens het UWV minder vraag naar mensen met een beveiligingsberoep door lockdowns, reisbeperkingen en afgelaste concerten en evenementen, maar trok die vanaf het tweede kwartaal van 2021 weer aan.

‘Het aantal vacatures groeide en kwam in de zomermaanden van 2021 al uit boven het niveau van vóór corona. Dat herstel zet door: in het eerste kwartaal van 2022 stonden in Overijssel ruim 150 vacatures open voor beroepen in de beveiliging. In bijna de helft van de vacatures worden objectbeveiligers gevraagd. Verder is er veel vraag naar verkeersregelaars en toezichthouders’.

Door het dalende aanbod van werkzoekenden en de stijgende vraag naar personeel, neemt de spanning op de arbeidsmarkt voor beveiligingsberoepen in rap tempo toe. Uit de spanningsindicator van het UWV blijkt dat de markt in deze branche in vijf jaar tijd is omgeslagen van ‘ruim’ naar ‘zeer krap’.

Volledig scherm De spanningsindicator beveiligingsberoepen van het UWV laat zien dat de arbeidsmarkt voor die beroepen in vijf jaar tijd compleet is omgeslagen. © UWV