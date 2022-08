Opbouw eerste Lowlands sinds begin van coronapandemie in volle gang

Asielzoe­kers best welkom in Zeewolde, maar ‘help ook je eigen woningzoe­ken­den’

Dat er weer asielzoekers in Zeewolde worden opgevangen lijkt weinig weerstand op te roepen. Wel klinkt in reacties op internet irritatie door over het kennelijke gemak waarmee vluchtelingen – en arbeidsmigranten – onderdak vinden, terwijl woningzoekenden in het dorp soms lang moeten wachten op betaalbare woonruimte.

4 augustus