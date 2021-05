Opnieuw afgesneden hondenpootjes gevonden in Emmeloord: ‘Te afschuwelijk voor woorden’

Verslagen­heid groot na felle brand bij kwekerij Baas in Ens: ‘Een slechter moment kan niet’

29 april Een felle brand heeft woensdagmiddag een deel van een schuur van pot- en tuinplantenkwekerij Baas in Ens in de as gelegd. De verslagenheid is groot bij het familiebedrijf na de brand, waarvan de dikke zwarte rook in de wijde omgeving te zien was. ,,Dit is verschrikkelijk. De brand kon niet op een slechter moment zijn”, zegt Rian Baas, de vrouw van één van de eigenaren.