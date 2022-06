Oud-directeur Kanjer Wens verdacht van ontucht met vier minderjarigen en maken kinderporno

Geslachtsdeel

Zijn advocaat wil ervoor waken dat juist met alle berichten in de media het handelen van haar cliënt verkeerd geïnterpreteerd wordt. Een van de verdenkingen gaat over aanraken van het geslachtsdeel van een kind in een volle woonkamer. ,,De kinderen hadden kleding aan, er werd gespeeld. Ging het per ongeluk tijdens het kietelen?” vroeg ze zich af. Haar verzoek om V. opnieuw op vrije voeten te stellen, stuitte op verzet bij het OM. Zo zou een jongen in het huis van V. in een aparte kamer blijven slapen. ,,Toch belandde hij bij de verdachte in bed. Dat is dubieus”, zei de officier. Het verzoek is door de rechtbank in Lelystad afgewezen.