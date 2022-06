Overval met vleesmes in supermarkt Lelystad razendsnel opgelost

Veel lof voor lhbtiq+-cam­ping in Lelystad, maar ook ‘haat’: ‘Het is toch leuk om gelijkge­stem­den te treffen?’

Nog niet eens open, maar nu al een succes. Het gaat rap met de boekingen voor De Paradijsvogel in Lelystad, de camping voor gezinnen met lhbtiq+-tieners. Initiatiefneemster Brenda Schaaper wil volgend jaar uitbreiden. Een keerzijde is er ook: ,,Online is er veel haat.’’

27 juni