Patiëntveiligheid op Almeerse IC was in gevaar

De patiëntveiligheid op de intensive care van het Flevoziekenhuis in Almere is vorig jaar ernstig in gevaar geweest, meldt het radioprogramma Argos op de eigen site en zaterdag in de uitzending. Argos heeft een vertrouwelijk onderzoeksrapport in handen. Mogelijk zijn door de situatie in het ziekenhuis patiënten onnodig overleden, stellen de makers.