Pedo-activist Nelson M. uit Lelystad smeert hem naar het buitenland: internationaal opsporingsbevel

Pedo-activist Nelson M. uit Lelystad, die wordt verdacht van het bezit van kinderporno, is gevlucht naar buitenland. Hij is onvindbaar voor het Openbaar Ministerie en staat gesignaleerd op een internationale opsporingslijst, laat OM-woordvoerder Wim de Bruin weten.

Hij mocht zijn proces – na vier maanden in voorarrest – in vrijheid afwachten, zo besloot de rechtbank in juni 2020. Een van de voorwaarden was dat hij in Nederland bleef. Daar heeft M. zich volgens het OM niet aan gehouden.

,,Hij is volgens onze informatie eind vorig jaar naar het buitenland gereisd. Dat is een overtreding van de schorsingsvoorwaarden. Dit betekent dat hij opnieuw in voorlopige hechtenis moet als hij weer wordt opgepakt”, stelt De Bruin. Of het OM actief naar hem zoekt, wil de woordvoerder niet zeggen.

Op YouTube verscheen zondag een fragment van het VPRO tv-programma Danny’s Wereld, waarin M. vertelt dat hij verhuisd is omdat hij naar eigen zeggen niet meer veilig was in Nederland. ,,Ik hoopte eigenlijk naar de andere kant van de wereld te gaan. Ik ben nu asielzoeker geworden.’’ Hij stelt in de uitzending, die donderdag op televisie is, dat hij nu in een veilig land verblijft.

Tijdens de vier maanden die hij vastzat in 2020, beweert de Lelystedeling te zijn gemarteld door de politie. ,,Ik werd elk uur wakker gemaakt, dat doen ze in Rusland bij Navalny ook. Ook werd ik door de politie en bewaking bedreigd.’’ Het OM wil niet reageren op deze beschuldigingen.

Arrestatie

M. werd begin februari 2020 in zijn toenmalige woning in Lelystad gearresteerd. Die arrestatie volgde naar aanleiding van een eerder onderzoek naar de voortzetting van de in 2014 verboden pedofielenvereniging Martijn. Er werd in januari 2020 een huiszoeking bij hem gedaan waarbij materiaal in beslag is genomen. In juni werd zijn voorlopige hechtenis onder strikte voorwaarden opgeheven.

M. was niet bereikbaar voor commentaar.

