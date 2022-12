Personeel aangeslagen na tweede verwoestende brand bij familiebedrijf in Zeewolde: ‘Herhaling van toen’

Ongeloof bij (oud)-werknemers van een mechanisatiebedrijf in Zeewolde. Na de grote brand van afgelopen nacht, wordt bij daglicht duidelijk dat er niets meer van het pand over is. Voor de tweede keer in nog geen tien jaar tijd is het gebouw aan de Landbouwweg in de as gelegd. ,,Onwerkelijk.’’