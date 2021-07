Poging tot ontvoering 8-jarig meisje in Almere

Het voorval gebeurde tussen 15.40 en 15.55 uur, toen het meisje tikkertje aan het spelen was met een ander meisje in de Waterwijk in Almere. Dat was vlak bij een daar gelegen basisschool. De man kwam aangereden met het busje, stapte uit en probeerde een van de meisjes mee te nemen. Over een mogelijk motief zijn geen mededelingen gedaan. Ook is het bij de politie niet bekend of er op die dag andere ontvoeringspogingen zijn gedaan in diezelfde wijk.