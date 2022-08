Politie is even veedrijver op A6 bij Lelystad

Man uit Lelystad spreekt vreemde­ling aan in eigen tuin en wordt mishandeld: ‘Zinloos geweld’

Een 32-jarige man uit Lelystad is mishandeld nadat hij een vreemdeling in zijn tuin aansprak. De man kreeg een vuistslag in zijn gezicht waarna de dader er vandoor ging. Aanwijzingen uit de buurt zorgden ervoor dat een 54-jarige man uit Lelystad later is aangehouden.

22 augustus