Politie jaagt 50 mensen hun bed uit om brandende fietsaccu’s in Lelystad

Oud-LPF’er Wijnschenk wil senator worden voor BVNL

Voormalig LPF-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Harry Wijnschenk is kandidaat om senator te worden namens BVNL, de partij van Wybren van Haga. Hij staat als derde op de kieslijst. Daarnaast is Wijnschenk bij de Provinciale Statenverkiezingen lijsttrekker voor BVNL in de provincie Flevoland.

13 november