Politie tast in het duister rond verdrinkingsdood van man (25) in Lelystad: ‘We sluiten niets uit’

De 25-jarige man die zaterdagochtend dood is aangetroffen in het water van het Galjoenpark in Lelystad, bleek te zijn verdronken. Verder tast de politie nog in het duister over de omstandigheden waaronder de man is overleden.