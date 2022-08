Politie zoekt naar 69-jarige vermiste Rudi uit Lelystad

Het roer om Meester André maakte impulsieve switch nadat zijn vrouw zei: ‘Je kunt wel bij ons aan de slag’

Steeds vaker gooien mensen het roer in hun loopbaan drastisch om. André Broens uit Lelystad verruilde in een opwelling zijn goedbetaalde baan bij een ICT-bedrijf voor invalwerk op een basisschool. ,,Als ik er een nachtje langer over had geslapen, had ik het niet meer aangedurfd.’’

2 augustus