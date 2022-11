Poolse man meldt zich met opmerkelijke reden op politiebureau Lelystad: hij moet nog jaren zitten

Beste jachthon­den van Nederland op zoek naar wild in Biddinghui­zen: ‘Dit is de grote finale van het jaar’

Het is de hoogmis van de jachthondensport, de jaarlijkse Nimrod. Een landelijke wedstrijd waar alleen de beste jachthonden voor worden uitgenodigd en waar duizenden liefhebbers op afkomen. Recreatiebedrijf Dorhout Mees bij Biddinghuizen is maandag de gastheer van de 49ste editie. „Je ziet stoere mannen in tranen als een hond een stuk wild apporteert.”

