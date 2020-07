Poolse Marcin (44) viel in kokend vet tijdens werk in Dronten, maar had geen zorgpas: ‘Ik voelde meteen dat het heel erg was’

Enorm veel pijn, ontstekingen en ternauwernood ontsnapt aan een dubbele beenamputatie. Marcin Wosztyl ging afgelopen dagen door een hel na een ernstig ongeluk op zijn werk bij Beneluxvet in Dronten. Maar 112 werd niet gebeld. En een zorgpas? Die had Marcin, net als veel andere arbeidsmigranten, niet. Wat ging hier allemaal mis?

Vlakbij zijn kamer in Dronten op het migrantencomplex hebben we een video verbinding met de Poolse Marcin Wosztyl (44). Wosztyl is niet thuis, maar ligt in een ziekenhuisbed bij het Brandwondencentrum in Beverwijk, waar hij geen bezoek mag ontvangen. Hij werkt als uitzendkracht via Marthoflex bij Beneluxvet in Dronten.



Vorige week dinsdag in de ochtend, om 5 uur, gleed hij uit. Hij was net anderhalve week bij het bedrijf aan het werk als productiemedewerker, maar zeker weten doet hij het niet dat dat zijn functie was, want als je als Pool eenmaal ergens binnen bent doe je alles, ben je alles. ,,Een machine, een tractor, maar geen mens.”

Volledig scherm We praten via de videoverbinding met Marcin Wosztyl. Piotr Wasowski, zelf Pool en werkzaam bij FNV is de tolk. © Ruben Schipper Fotografie

Kokende massa

Met zijn hand achter zijn hoofd, liggend in zijn bed vertelt hij. Hij wist meteen dat het heel erg was, wat er gebeurde. Beschermende kleding droeg hij niet, niemand niet. Hij heeft een papier moeten ondertekenen dat hij wist wat de veiligheidsvoorschriften waren, maar hij had geen idee.



In de vetsmelterij worden allerlei soorten vet gesmolten en versmolten met plastic om er motorolie van te maken. In een bassin met kokend vet moest hij nieuw materiaal gooien om te laten smelten, maar de vloer was aflopend. ,,Ik had het niet door, gleed uit en kwam met mijn voeten in de kokende massa terecht.”



Zijn laarzen liepen vol, een pijngolf schoot door zijn lijf, met maaiende armen krijgt hij een ijzeren reling boven hem te pakken en hij trekt zichzelf op. Collega’s slepen hem meteen mee naar de doucheruimte, doen zijn laarzen en broek uit. Daar zit hij, onder het koude stromende water, in helse pijn.



In plaats van 112, wordt zijn coördinator gebeld en de baas van Beneluxvet. Twee uur later arriveert de coördinator die hem meeneemt naar de arbo-arts in Nagele. Het is de FNV die de volgende dag het ongeval bij de Arbeidsinspectie meldt.

Quote Polen zijn net als windmolens, iedereen weet dat we ze hard nodig hebben maar niemand wil er één in zijn achtertuin. Piotr Wasowksi, FNV

De zaterdag voor het ongeluk had Marcin Wosztyl nog Emile Roemer rondgeleid over zijn wooncomplex. Roemer is sinds mei dit jaar met een aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten bezig het ministerie te adviseren over de positie van arbeidsmigranten. De eerste aanbevelingen heeft hij al gedaan. ,,De slechte positie van arbeidsmigranten uit Polen speelt al vijftien jaar,” weet Piotr Wasowksi, zelf Pool en werkzaam bij de FNV. ,,Polen zijn net als windmolens, iedereen weet dat we ze hard nodig hebben maar niemand wil er één in zijn achtertuin.”

Volledig scherm Marcin Wosztyl (midden) met Emile Roemer, de zaterdag voor het ongeluk. © FNV

De arbo-arts in Nagele verbindt de brandwonden van Marcin Wosztyl en smeert er zalf op, er wordt hem gezegd dat er de volgende dag iemand komt om de verbanden te wisselen. Op zijn kamer in Dronten de volgende dag zijn zijn voeten en benen opgezwollen.



De coördinator van Marthoflex belt en zegt dat er pas maandag weer een verpleegkundige kan komen. Donderdag heeft hij kloppende pijn in beide benen. Medebewoonster Iwona, verpleegster van oorsprong, vertrouwt het niet. Ze haalt het verband eraf en schrikt.



Iwona: ,,Het zag er heel slecht uit, er waren ontstekingen, hij moet naar een ziekenhuis. Ik maakte foto’s en stuurde die naar ons contactpersoon bij de FNV.”

Volledig scherm Huisgenote Iwona maakte deze foto's van de verwondingen van Marcin. © Iwona

Op de eerste hulp in het ziekenhuis in Lelystad zijn er problemen omdat Wosztyl geen zorgpas heeft, het duurt allemaal eindeloos. Ze constateren dat er specialistische hulp nodig is. Er wordt hem gezegd dat als hij naar de arts uit Nagele geluisterd had en gewacht tot maandag, zijn onderbenen vanaf de knie geamputeerd hadden kunnen worden.



Wosztyl: ,,Ik had overal blaren, mijn bed was nat van het blaarvocht, mijn hele benen zaten nog onder het gestolde vieze vet. Pas donderdag werden de wonden schoongemaakt.”

Uit onderzoek van FNV blijkt dat tweederde van de arbeidsmigranten geen zorgpas krijgt van hun werkgever. FNV deed dit onderzoek onder 933 arbeidsmigranten in Nederland.

Geen kaartje, geen bloemetje

FNV-man Waswowski krijgt kippenvel als hij vertaalt wat Wosztyl vertelt. ,,Je kunt je toch niet voorstellen dat zoiets met een Nederlandse werknemer zou gebeuren na zo’n ongeluk? Die stuur je toch meteen naar het ziekenhuis? Een Pool is keihard en is niet gauw kapot te krijgen.”



Wosztyl heeft van zijn Poolse coördinator telefoontjes gehad met de vraag hoe het ging. Van zijn baas hoorde hij niets. Geen kaartje, geen bloemetje. Hij wordt volgende week geopereerd aan zijn benen en voeten, hij moet een huidtransplantatie ondergaan. Hij is nog wel een paar weken zoet. Boos is hij vooral op de eerste dokter. ,,Het belangrijkste nu is mijn herstel, weer gezond worden, ik hoop dat ik weer kan lopen. Ik ben dankbaar voor de goede hulp die ik nu krijg.”



Hij woont al vier jaar in Nederland en wil hier graag blijven. Nederlands gaat hij ook leren, belooft hij lachend.

Volledig scherm Bart Plaatje en Piotr Wasowski bellen Marcin Wosztyl in Beverwijk. © Ruben Schipper Fotografie

Directeur Hiddo de Bruin van Marthoflex vindt dat de FNV een hetze creëert op basis van onjuiste informatie. ,,Bart Plaatje haalt ons door het slijk en maakt mijn bedrijf kapot. Wij hebben Marcin Wosztyl niet met zijn verbrande voeten op zijn kamer gedumpt. Onze jobcoach, een dame die de Poolse taal spreekt was om half 7 ‘s ochtends ter plekke toen het ongeluk gebeurde. Zij heeft hem meegenomen naar onze arts in Nagele. Deze heeft een diagnose gesteld en gezegd dat als de klachten verergerden hij moest bellen. Er was dagelijks contact met hem, we hebben hem echt niet laten zitten. Dat is een cowboyverhaal.”

Quote Marcin is wel degelijk verzekerd maar had gewoon nog geen pasje. Ons valt niets te verwijten Hiddo de Bruin, directeur uitzendbureau Marthoflex

Hij vindt dat hij goed werkgeverschap laat zien. ,,We hebben gevraagd hoe het met hem ging. Marcin is wel degelijk verzekerd maar had gewoon nog geen pasje. Ons valt niets te verwijten. Ik vind het vooral heel erg triest voor onze werknemer en hoop dat hij spoedig herstelt. Dat er geen 112 is gebeld, daarvoor moet u bij Beneluxvet zijn en niet bij mij.”

Niemand zomaar op straat

Ja, er zijn genoeg malafide uitzendbureaus die met arbeidsmigranten werken en de regels aan hun laars lappen, maar Marthoflex hoort daar niet bij, meent de Bruin. ,,Wat heb ik eraan om mensen die voor ons werken slecht te behandelen? Het komt bij ons echt niet voor dat onze werknemers zomaar op straat worden gezet of hun huisvesting verliezen. Als ze namelijk een andere baan zouden willen, kan dat gewoon. Marcin krijgt doorbetaald en is ziek gemeld.”

Volledig scherm Medebewoner Iwona vertelt dat ze de FNV inschakelde toen ze zag hoe Marcin er aan toe was. © Ruben Schipper Fotografie

Apathische Polen

Op het bankje bij het arbeidsmigrantencomplex in Dronten zucht Bart Plaatje dat hij al een jaar bezig is een miljoenenindustrie te ondergraven. ,,Als je bedenkt hoeveel geld er per week wordt verdiend alleen al aan één zo’n pand vol arbeidsmigranten.”



Plaatje wil de positie van arbeidsmigranten verbeteren. Velen hebben geen zorgpas, alles gaat tussen en langs de mazen van de wet. Hij begrijpt ook niet precies waarom de Polen zo apathisch zijn in hun lot, daarom wil de FNV hen informeren, zodat ze beter op de hoogte zijn van hun rechten. Wasowski: ,,Ze zijn apathisch omdat als je problemen maakt, je mag vertrekken. Heel simpel.”

Je gezicht bevalt me niet

Terwijl we buiten zitten komt een collega van Marcin in alle staten thuis. Hij blijkt ontslagen en moet morgenochtend zijn kamer uit. Daniel, 27, al drie jaar in Nederland, schudt zijn hoofd. ,,Mijn gezicht beviel hen niet, ik zou te agressief zijn geweest.” Plaatje klopt op zijn schouder. ,,Dat gaat niet gebeuren, we gaan je helpen.”



Een maand geleden gebeurde hetzelfde ongeluk met een andere Pool, vertelt Daniel. Ze werken altijd met dezelfde dokter. ,,Die hebben ze met folie om zijn ernstige brandwonden heen zo in een busje teruggestuurd naar Polen.”

Volledig scherm Daniel en Piotr. © Ruben Schipper Fotografie

Daniel schaamt zich dat dit gebeurt met hem en zijn landgenoten. Hij werkt voor verschillende bedrijven, via Marthoflex. Waarom hij toch in Nederland blijft, dat vraag je niet als je weet hoe weinig Polen verdienen in Polen. Een vijfde van wat ze in Nederland verdienen. Vele Poolse families zijn verspreid over Europa aan het werk en hebben geen thuis meer.



Plaatje heeft zijn hoop gericht op minister Koolmees, die de wet moet gaan aanpassen, waardoor uitzendbureaus geen woonbazen meer zijn. Maar valt de Polen zelf ook iets te verwijten? Ze hoeven hier niet te komen. Plaatje, met gepijnigde blik: ,,Dat is de enige reden dat ik nog kan slapen ‘s nachts.”

Beneluxvet reageert per mail. Directeur Maarten Groen: ‘Beneluxvet doet – op grond van het lopende onderzoek van de Inspectie SZW – op dit moment geen specifieke uitlatingen over het door u aangehaalde voorval. Zij wacht de uitkomst van het onderzoek van de Inspectie SZW af.



In zijn algemeenheid merkt Beneluxvet echter wél het volgende op. Beneluxvet treft, ongeacht of het haar eigen werknemers of ingeleende krachten betreft, de nodige voorzieningen om te voldoen aan de wet- en regelgeving met het oog op het welzijn en de veilige arbeidsomstandigheden van deze krachten. Zo zorgt Beneluxvet bijvoorbeeld voor duidelijke (veiligheids)instructies in hun moedertaal, meldt zij waar wettelijk verplicht eventuele bedrijfsongevallen bij de Inspectie SZW én waarborgt zij dat er sprake is van een adequate verzekering.



Het borgen van veilige arbeidsomstandigheden is voor Beneluxvet dan ook een doorlopend aandachtspunt en zij past waar nodig, in overleg met en/of op advies van derden, haar (veiligheids)beleid continue aan. Beneluxvet herkent zich daarom niet in het geschetste beeld en betreurt de hieruit ontstane ophef.’