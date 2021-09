Powned-verslaggever op Urk bekogeld met eieren na vragen over ‘nazi-feestje’: ‘Wegwezen, anders ga je de haven in!’

Bouwbe­drijf Klok richt blik op Almere met overname Heilijgers

8 september NIJMEGEN - KlokHolding uit Nijmegen heeft bouwbedrijf Heilijgers uit Amersfoort overgenomen. Daarmee krijgt de Nijmeegse bouwer/ontwikkelaar de portefeuille in handen voor de bouw van 1200 tot 1500 nieuwe woningen in de regio Amersfoort. ,,Er staat in deze regio in met name Amersfoort en Utrecht veel te gebeuren, er zijn enorme bouwopgaven, maar we zitten niet of nauwelijks in dat gebied’’, zegt directeur Ton van de Klok.