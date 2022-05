Protest tegen komst ‘megakamp’ in Dronten, buurt vreest ‘salamitechniek’

Hotelgast eet space cake in Lelystad en dat gaat helemaal mis: politie moet mee in ambulance

Van een hotelovernachting naar een nachtje in het ziekenhuis. Door het eten van space cake was een hotelgast compleet de weg kwijt. De wijkagent sloeg hem in de boeien en moest zelfs met de man mee in de ambulance.

24 april