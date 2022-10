Provincie Flevoland trekt 250.000 euro uit om afschot edelherten te versnellen

In de Oostvaardersplassen is plaats voor maximaal 1100 grote grazers. Naast runderen en paarden mogen er 500 herten rondlopen. Hoeveel edelherten er op dit moment in het gebied zijn blijkt pas na de jaarlijkse telling die eind oktober wordt gehouden. Dan is ook pas bekend hoeveel dieren afgeschoten moeten worden.

Daarnaast is de conditie van de edelherten in het natuurreservaat uitstekend en is er ruim voldoende voedsel. Staatsbosbeheer gaat lokvoer strooien om groepen herten in het vizier te krijgen. In het gebied zijn boomstronken geplaatst waarachter jagers zich kunnen verschuilen. Ook wil de gebiedsbeheerder al tijdens de bronst gaan afschieten, maar alleen op plekken waar geen bronstige herten lopen. Zelfs met die maatregelen is het de vraag of de gewenste doelstand in december volgend jaar is bereikt, aldus Staatsbosbeheer.