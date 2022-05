Racefiets breekt doormidden na aanrijding in Zeewolde: wielrenner gewond naar ziekenhuis

Chinta Koster (74) uit Lelystad opgelicht met CBR-nep­mail: ‘Ik ben hier beroerd van’

Het CBR waarschuwt in brieven voor oplichting bij het verlengen van rijbewijzen. Voor Chinta Koster (74) uit Lelystad komt dat te laat. Ze dacht dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen mailde omdat haar rijbewijs verlengd moest worden. In de e-mail stond dat ze een nieuwe gezondheidsverklaring nodig had, te regelen via een website.

20 mei