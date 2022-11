Raddraaiers op Urk opvallend jong: ‘We willen niet meer dat zo’n kleine groep zulke ellende veroorzaakt’

Toon Hermans Huis in Emmeloord wil lichtpunt­je zijn in donkere tijd die kankerpa­tiën­ten en naasten doormaken na diagnose

Je verhaal kunnen doen over kanker of gewoon met lotgenoten bij elkaar zijn zonder het over die rotziekte en alle ongemakken te hebben. In het Toon Hermans Huis in Emmeloord kan het allemaal. De vrijwilligersorganisatie ziet een stijgende interesse in de ongedwongen hulpverlening.

20 november