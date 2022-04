Rechter vindt dat er wél kamers mogen worden gebouwd en verhuurd in dit ‘Polenhotel’ in Dronten

Omwonenden van het ‘Polenhotel’ aan de Roodbeenweg in Dronten hebben bakzeil gehaald bij de voorzieningsrechter.

Zij vonden dat initiatiefnemer Eric Daniëls moest stoppen met de bouw van kamers en het verhuren ervan aan arbeidsmigranten, maar de rechter vond van niet.

De omwonenden schrokken zich kapot in juli 2022, toen zij begrepen dat Daniëls in en rond de zorgboerderij (voormalig logeerhuis ‘Enjoy-it’) 270 arbeidsmigranten wilde huisvesten. De zorgboerderij en de woonmodules op het erf aan de Roodbeenweg staan inmiddels in de volksmond bekend als ‘Polenhotel’.

18 woonmodules

De gemeente weigerde vervolgens in november om een vergunning te verstrekken aan Daniëls voor de huisvesting van 48 arbeidsmigranten: de kamers zouden te klein zijn en hij zou te weinig met de buren hebben overlegd.

Inmiddels zijn er wel twee omgevingsvergunningen verstrekt voor het tijdelijk huisvesten van 31 arbeidsmigranten in de bestaande zorgboerderij en de bouw van achttien ‘modules’ (woonunits) waarin tijdelijk 32 arbeidsmigranten konden verblijven.

Vergunningen waartegen omwonenden bezwaar aantekenden bij de gemeente omdat zij vrezen voor nadelige gevolgen voor woon-, werk- en leefklimaat.

Rechter

Terwijl dit bezwaar loopt, is Daniëls echter doorgegaan met het huisvesten van migranten en het neerzetten van woonunits. Omwonenden probeerden hem daar woensdag voor de rechter in Utrecht mee te laten stoppen.

De rechter ging echter niet mee in hun wensen: de bouw van de achttien modules mag voorlopig doorgaan en de ongeveer 30 arbeidsmigranten mogen voorlopig in de naastgelegen zorgboerderij blijven wonen.

Volgens de rechter mocht het college van burgemeester en wethouders afwijken van het bestemmingsplan en is het uiteindelijk ook aan hen om in een bezwaarprocedure tot een juiste afweging te komen tussen de belangen van omwonenden en die van Daniëls.

Eigen risico

Hoewel het traject van beide omgevingsvergunningen geen schoonheidsprijs verdient, zag de rechter in Utrecht voorlopig geen zwaarwegende redenen om in te grijpen: het huisvesten van mensen in de zorgboerderij en de bouw van de modules en de bewoning daarvan, zijn volgens rechtbank Midden-Nederland voor eigen risico.

Volgens haar kunnen gemeente Dronten of de bestuursrechter in een later stadium altijd nog beslissen dat de woonunits weer moeten worden afgebroken en dat de arbeidsmigranten uit de zorgboerderij moeten vertrekken.