Regionale vervoerders adviseren reizigers om vrijdag niet met de bus te gaan vanwege staking

Voormalig LPF-Kamerlid Harry Wijnschenk keert terug in de politiek. Wijnschenk wordt de lijsttrekker voor Belang van Nederland (BVNL) bij de Provinciale Statenverkiezingen in Flevoland. De nieuwe partij van Kamerlid Wybren van Haga doet bij de verkiezingen in maart in alle provincies mee.

13 september