Ruzie over vliegtuigcrash in de Noordoostpolder leidt tot vergaand besluit: ‘Houdt een keer op’

Luchthaven Lelystad Airport leed vorig jaar een verlies van 10 miljoen euro. Dat was circa 1 miljoen euro meer dan een jaar eerder, zo valt te lezen in het jaarverslag van Schiphol, dat eigenaar is van het regionale vliegveld. Lelystad Airport is al volledig ingericht op het afwikkelen van vakantievluchten om daarmee Schiphol te ontzien, maar is nog altijd niet open als overloopluchthaven. Daardoor worden er al wel kosten gemaakt, maar worden deze nog niet terugverdiend.

7 maart