Scholieren afgeperst en bedreigd door leeftijdsgenoten in Lelystad: ‘Slachtoffers durven niet te praten’

Vijf aanhoudin­gen in onderzoek naar grootscha­li­ge hennephan­del

Vijf personen zijn vorige week aangehouden in een langlopend onderzoek naar grootschalige hennepplantages. De politie deed invallen in diverse plaatsen en houdt twee Amsterdamse hoofdverdachten verantwoordelijk voor betrokkenheid bij zeker negen opgerolde plantages, waarvan er zes al in de periode vanaf eind 2018 tot vorige maand waren gevonden in Amsterdam en Almere. De drie andere kwekerijen werden aangetroffen in Zeewolde, Emmen en Kampen.

12:21