Scooterrijder gewond na botsing met auto in Lelystad

Nieuw pand Pizzeria Picasso in Swifter­bant is al maanden klaar, maar kan nog steeds niet open

Nieuwe tafels en stoelen, een fris behang aan de muur en grote pizzaovens. Het nieuwe pand van Pizzeria Grillhouse Picasso in Swifterbant is volledig ingericht. Laat de gasten maar komen, zou je denken. Maar helaas: eigenaar Mohamed Abdellati (45) wacht al zeven maanden op een stroomaansluiting. ,,En we hebben nog steeds niks.”

30 mei