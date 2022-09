Scooterrijder in Lelystad voor negende keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

Geen treinen tussen Lelystad en Dronten, wel bussen met Kroatische chauffeurs: ‘Keine trein, fahre Ich’

De grote stroomstoring van 2 september zorgt aanhoudend voor problemen op het spoor tussen Lelystad en Dronten. Tot medio december rijden er geen treinen. Eerder deze week regende het klachten over mensen die bij de stations in Dronten en Lelystad urenlang stonden te wachten op bussen die niet kwamen. Vrijdag lijkt het beter te gaan in Dronten, al hoef je geen hulp te verwachten van de buschauffeur, want hij verstaat geen Nederlands.’’

17 september