Sharon maakt 80 recepten voor het Flevolandse Kookboek en steekt boeren hart onder de riem

Onderzoek naar grote stroomsto­ring Flevoland duurt langer en de schade is ‘eerder miljoenen dan duizenden euro’s’

Het onderzoek naar de kortsluiting in het hoogspanningsnet in Flevoland begin deze maand gaat langer duren dan gepland. Dat meldt woordvoerder Jorrit de Jong van netbeheerder Tennet. ,,Het zou zo'n 2 maanden duren, maar het is inmiddels duidelijk dat het wel langer wordt.’’ De kosten zijn nog onduidelijk, maar De Jong benadrukt: ,,Dit zal eerder om miljoenen euro's gaan dan om duizenden euro's.’’

23 september