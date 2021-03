Sionkerk op Urk neemt SS-uitspraken terug en biedt excuses aan

‘In een publicatie van de Stentor zijn met betrekking tot journalisten diverse bewoordingen en ook een verwijzing gebruikt, die zijn ontstaan onder aanhoudende zware mediadruk en uitputting’, verklaart de kerk. ‘Namens de woordvoerder en de kerkenraad delen we u mee deze woorden terug te nemen en we bieden onze welgemeende excuses aan. In het bijzonder aan ieder die zich hierdoor gekwetst zou kunnen voelen.’

De SS-verwijzing leidde tot veel onbegrip. Zo noemde Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), de stichting die antisemitisme bestrijdt en ‘zich inzet voor eerlijke informatie over Israël’, de opmerking van ouderling Snoek op Twitter ‘stuitend’. Koen Simmers van de Nederlandse Politiebond vond de uitspraak ongelooflijk.

Quote Een belangrijk deel van de aanwezige pers heeft zich echter zeer onterecht

gedragen richting onze gemeentele­den Verklaring van de Sionkerk

Geweld

In een verklaring stelt de Sionkerk ‘alle vormen van ongeoorloofd geweld radicaal af te wijzen’. ‘En daarmee dus ook geweld tegen journalisten. Paramilitairen of andere omstanders die een verslaggever geslagen en geschopt zouden hebben, staan in geen enkele relatie tot onze kerkelijke gemeente. Dit was en is bij de Veiligheidsdriehoek bekend.’

Desalniettemin is de kerk nog altijd van mening dat ‘een belangrijk deel van de aanwezige pers zich zeer onterecht gedroeg richting de gemeenteleden’. ‘Woorden als; intimiderend, agressief, grensoverschrijdend en tergend zijn hier op zijn plaats’, is te lezen in de verklaring. Volgens de kerk hebben de gemeenteleden zich bijzonder verdraagzaam opgesteld.

Verslaggevers aangevallen

Journalisten op Urk werden zondag geïntimideerd, bedreigd en uitgescholden. De auto van een Stentor-verslaggever werd besmeurd met eieren. Powned-verslaggever Mark Baanders kreeg trappen en werd aangereden op een parkeerplaats. De Sionkerk noemt de houding van Baanders ‘provocerend’.

‘Onder vele getuigen is duidelijk dat de verslaggever van Powned welbewust voor de inparkerende auto sprong en op overdreven wijze deed voorkomen dat hij ernstig aangereden werd. Deze verslaggever vertoonde dat laakbare gedrag overigens bij meerdere auto’s en personen, dit tot grote ontsteltenis en groeiende ergernis van naar de kerk komende gemeenteleden.’

Er zijn drie Urkers aangehouden voor de belaging zondag.