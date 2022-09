Slecht nieuws voor Lelystad Airport: bezwaar tegen niet verkrijgen van natuurvergunning afgewezen

Het bezwaar dat Lelystad Airport had ingediend tegen het niet verkrijgen van een natuurvergunning via de PAS-regeling is afgewezen. Daarmee is de opening van het vakantievliegveld wederom problematischer geworden.

Lelystad Airport stond op de lijst van prioritaire projecten voor legalisatie via de PAS-regeling (Programma Aanpak Stikstof). Projecten, waaronder Lelystad Airport, die onder de 1 mol stikstof-uitstoot bleven, kwamen in aanmerking voor de PAS en konden via deze weg een noodzakelijke natuurvergunning krijgen.

Eerder dit jaar besloot minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) dat Lelystad Airport via de PAS-regeling géén natuurvergunning krijgt. Door foutieve berekeningen, stoot de luchthaven straks veel meer stikstof uit dan vooraf was becijferd. Lelystad Airport ging tegen het besluit van de minister in beroep.

Volledig scherm Ingenieur Leon Adegeest uit Dalfsen legde bloot dat de stikstofcijfers van Lelystad Airport via foutieve berekeningen tot stand zijn gekomen. © Foto Freddy Schinkel

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dat het bezwaar beoordeelde, komt nu tot de conclusie dat deze niet-ontvankelijk is. Dat betekent dat Lelystad Airport definitief geen natuurvergunning krijgt via de PAS-regeling. ‘Weer een stapje richting afblazen vliegveld Lelystad’, laat de bekende stikstofstrijder Johan Vollenbroek weten.

Nieuwe vergunning aangevraagd

Dat wil overigens niet zeggen dat de beoogde vakantieluchthaven in de toekomst niet alsnog een natuurvergunning kan krijgen. Via de normale weg heeft de Flevolandse luchthaven een aanvraag ingediend, maar over de uitkomst daarvan is nog niets bekend. Wel zal Lelystad Airport op zoek moeten naar voldoende stikstofruimte om te mogen uitbreiden. Volgens experts komt dit in de praktijk neer op het uitkopen van tientallen middelgrote veehouderijen om hun stikstofrechten over te nemen.

De opening van Lelystad Airport is in het verleden al vier keer uitgesteld. Afgelopen juni maakte het kabinet bekend pas in 2024 een definitief besluit te nemen over de toekomst van de luchthaven. Vanuit Oost-Nederland is er veel bezwaar tegen het vakantievliegveld, met name de laagvliegroutes worden gevreesd.

Volledig scherm Lelystad Airport gezien vanuit de lucht. © Shutterstock / Aerovista Luchtfo