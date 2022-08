Spontane brand in papiercontainer, chauffeur redt truck door snel los te koppelen

Brandbrief vanaf Urk over sanerings­re­ge­ling visserij: ‘Duwt kleine familiebe­drij­ven in faillisse­ment’

De saneringsregeling voor de visserij die is ingesteld naar aanleiding van de Brexit, zorgt voor onrust op Urk. Er zou sprake zijn van ‘halve compensatie’, die vissers die gebruikmaken van de regeling met een restschuld achterlaat en mogelijk zelfs in een faillissement drukt. De Urkse fracties van ChristenUnie (CU) en CDA hebben daarom een brandbrief gestuurd naar hun collega’s in de Tweede Kamer. Ze willen een bredere regeling en vooral: betere compensatie.

