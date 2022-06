Sporten op niveau voor jonge volwassenen met chronische beperking in Lelystad

Drinkwater­ver­bruik omhoog in grote delen van het land

Door het warme weer neemt het drinkwaterverbruik in grote delen van het land toe. Nederlanders zoeken verkoeling in opblaaszwembaden, sproeien de tuin extra bij en springen meer onder de douche. Dat vermoedt het grootste waterbedrijf van ons land Vitens, dat het waterverbruik met 10 tot 15 procent omhoog ziet gaan. Bij andere waterbedrijven verspreid over het land is het beeld wisselend: niet overal is een opvallende toename.

17 juni