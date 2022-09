Straatracers op dodendijk blijven politie Lelystad bezighouden: ‘Levensgevaarlijk’

Heeft huiseige­naar zijn huurder in Lelystad afgerost of is hij een vergevings­ge­zin­de evangelist?

Het liep al een tijdje niet zo soepel tussen huurbaas Marien A. (42) uit Langerak en zijn huurder in Lelystad. Maar op 25 april 2020 ontplofte de boel pas echt. Volgens A. viel zijn huurder hem lastig toen hij de meterstanden opnam. Daarom duwde hij hem op een gegeven moment in de bosjes. Maar de huurder zegt dat A. hem een lesje wilde leren en daarom drie botten in zijn gezicht brak.

