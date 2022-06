Succesvol Eiland in de Verte na Urk wellicht ook in Emmeloord, Kampen, Steenwijk en Dronten: ‘Voorstelling zorgt voor verbinding’

Theaterdirecteur Han Evers van De Meenthe in Steenwijk kijkt met een uitermate voldaan gevoel terug op de voorstelling Eiland in de Verte. Die kreeg het publiek op Urk vier keer per avond voorgeschoteld, terwijl het duister over het havengebied als theaterlocatie viel. ,,Urk heeft deze voorstelling geabsorbeerd”, zegt Evers, naast directeur ook producent. ,,Vooraf was dat best even afwachten. Maar de kritieken zijn op alle fronten lovend.”