Suikerklontjesfabriek in Lelystad vindt hoge arboboete onbegrijpelijk

Volgens Iscal-directeur Jan-Arent de Vos van Steenwijk handelde de schoonmaakster geheel op eigen initiatief toen ze met een spatel in een gat van een suikerklontjesmachine porde. Daarbij raakte haar hand en arm klem en raakte ze daaraan ernstig gewond. Volgens De Vos van Steenwijk had de vrouw slechts de opdracht om de vloer rond en onder de machines schoon te vegen. Het was niet de bedoeling dat schoonmakers op eigen houtje de machines, die nog in werking waren, schoon te maken, laat staan je hand in een gat te steken.