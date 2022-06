Tegenstanders van groei Lelystad Airport eisen meer stikstofcijfers

Emelwerda College in Emmeloord herstelt zich in jaar na ‘enorme dreun’

Grote opluchting bij het Emelwerda College. De onderwijsinspectie oordeelde vorig jaar vernietigend over de ‘zeer zwakke’ havo-afdeling van de grootste middelbare school van Emmeloord. Een jaar later heeft de school orde op zaken gesteld en is een voldoende een feit. ,,We gaan een groot feest voor alle leraren geven”, zegt bestuurder Marga Sijbom-Hassing.

10 juni