Treinmachinist vergeet deur achter zich dicht te doen en arriveert zo op station Lelystad

Reiziger Julias Freeman (39), die in Lelystad in wilde stapte, zag de trein met de deur open arriveren. ,,Ik ben een beetje een treingek, dus dat viel meteen op.” Volgens Freeman bestond de trein uit drie delen en stond de achterste deur van het voorste deel open.

Niet dichtgevallen

Reiziger Freeman wees de dienstdoende conducteur op de openstaande deur. ,,Die reageerde nogal verrast. ‘Niet zoals het hoort’, zei hij tegen me. Freeman kreeg ook via sociale media een bedankje van de NS dat hij de conducteur waarschuwde.

Vervoerswetenschapper Wijnand Veeneman, professor aan de Technische Universiteit van Delft, vindt ook dat de veiligheid hier niet in het geding is geweest. ,,De kans dat een passagier onderweg in die cabine stapt en vervolgens in gevaar komt, is wel heel erg klein. Dit valt wat mij betreft in de categorie slordigheden.”