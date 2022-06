Twee traumaheli’s naar motorcrossterrein bij Rutten voor twee ongevallen: ‘Niet één oorzaak’

Twee motorcrossers zijn zondagmiddag gewond geraakt op het circuit bij Rutten, in de Noordoostpolder. Ze zijn beiden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werden twee traumaheli's opgeroepen. ,,Er is niet één oorzaak van de ongelukken, maar we zijn erg geschrokken”, zegt MC NOP-voorzitter Rene Wouters.

Een van de helikopters landde langs de N50 bij Ens. Daar kwam de ambulance langs met een van de gewonden, op weg naar het ziekenhuis in Zwolle. De gespecialiseerde trauma-arts stapte er uit de heli en in de ambulance om medisch assistentie te kunnen verlenen.

Circuit

De andere heli landde bij het circuit bij de Ruttense Brug zelf. Ook in dit geval ging de trauma-arts van de heli mee met de ambulance. Rene Wouters, voorzitter van Motorclub Noordoostpolder (MC NOP), zegt dat op het parcours ‘een jongen van een jaar of 14’ en ‘een man van zo’n 45 jaar’ bij twee verschillende situaties op het parcours gewond zijn geraakt.

,,Ik ben niet precies op de hoogte van hun medische situatie. Het zijn twee personen die niet lid zijn van onze vereniging en meededen bij de vrije training”, meldt Wouters zondag aan het einde van de middag. ,,Eentje kon lastig ademen. We krijgen verder geen informatie vanuit het ziekenhuis.”

Eén oorzaak

Wouters zegt niet alle details te weten over hoe de ongevallen konden plaatsvinden. ,,Ik begrijp wel dat het ongelukken waren waarbij pech een grote rol speelde. Er is niet één oorzaak waardoor de ongelukken gebeurden of één punt op het parcours waar het mis ging. Als het op één punt was geweest hadden we kunnen besluiten om te stoppen en het parcours te verbeteren, maar het is nu erg lastig om er iets aan te doen.”

De twee gewond geraakte personen deden op het crossterrein deze zondag mee aan de vrije trainingen. ,,Bij een vrije training bij ons kan iedereen meedoen. Wij staan er in Rutten om bekend dat iedereen welkom is. We hebben wel twee categorieën bij ons: één voor geoefende rijders en één voor minder geoefende rijders. Beide ongelukken zijn gebeurd toen de laatste categorie op het parcours was. Er is natuurlijk altijd een risico bij onze sport.”

Ander ongeluk

Volgens Wouters raakte er zaterdag ook al iemand gewond bij een training. ,,Een jongen van een jaar of 24 reed voor het eerst op de baan en had niet gezien dat er na de laatste helling een bocht was en kwam daardoor hard ten val. Hij had van tevoren niet goed gekeken wat het parcours was en had door het ongeluk zijn been gebroken. Hij vertelde na de tijd dat het echt zijn eigen schuld was.”

Volgens Wouters waren er de laatste tijd ‘juist bijna geen ongelukken’ op het parcours bij Rutten. ,,Komend weekend zijn er wedstrijden bij ons. Je denkt meteen aan wat we kunnen doen om ongelukken te voorkomen. Omdat er niet één oorzaak is, denk ik dat het nu lastig is. Maar het blijf heel erg vervelend. We zijn er erg van geschrokken. We doen het voor de lol en dan is dit het laatste wat we willen. Veiligheid staat bij ons voorop.”