Urk kan door met detailhandel en verswinkels in Zeeheldenwijk, zonder supermarkten

Winkeliers in Urkerhard, onder wie de exploitanten van de Jumbo en Albert Heijn, stapten in mei naar de hoogste bestuursrechter tegen het bestemmingsplan. Ze maken zich grote zorgen over de vestiging van supermarkten in de nieuwe Zeeheldenwijk. Daar vrezen ze concurrentie van en die kunnen ze er niet bij hebben. Een aanslag op winkelcentrum Urkerhard, vindt de pr-commissie Winkelcentrum Urkerhard.

De Raad van State zegt in de uitspraak dat het bestemmingsplan Zeeheldenwijk niet zomaar supermarkten toestaat. De gemeente Urk moet er een aparte procedure voor volgen en dat is ook de bedoeling van de gemeente Urk.

Ongelukkig opgeschreven

Maar de winkeliers in Urkerhard hadden toch een punt, zegt de Raad van State. Het bestemmingplan liet via een achterdeur, doordat het wat ongelukkig was opgeschreven, supermarkten toe met precies 750 vierkante meter verkoopvloer. Het betreffende artikel is in de uitspraak opnieuw geformuleerd en aan het bestemmingsplan toegevoegd. Supermarkten zijn nu in het Zeelheldenkwartier alleen mogelijk na het volgen van een wijzigingsprocedure door de gemeente