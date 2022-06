Varen en ‘onderwaterpuzzelen’ tijdens Pirates of De Koploper

‘Onderwaterpuzzelen’, varen in een rubberbootje en voetballen met een ooglapje op. Zomaar een greep uit de activiteiten tijdens Pirates of De Koploper in Lelystad, vrijdag 24 juni aanstaande. Zwembad De Koploper is het decor voor deze avond. Van 19.00 tot 21.00 uur zijn kinderen van 6 tot en met 13 jaar welkom, als ze hun zwemdiploma A hebben.

De kinderen zoeken tijdens allerlei avontuurlijke spellen naar sieraden en munten. In teams van vier wordt er gestreden om een prijs. ‘Onderwaterpuzzelen’, varen in een rubberbootje, voetballen met een ooglapje op en lopen in een opblaasbal, het gebeurt dus allemaal tijdens dit piratenfestijn. Maar ook estafettezwemmen in een regenjas komt voorbij.

Pirates of De Koploper speelt zich af in vier verschillende zwembaden. De kinderen uit het team dat de meeste sieraden en munten verzameld heeft, mogen zichzelf Pirates of De Koploper noemen. En wie wil dat nou niet?

Kaartjes zijn verkrijgbaar via mijn.sportbedrijf.nl (tik in de zoekbalk Piratenfestijn in om de activiteit snel te vinden). De tickets kosten 4,75 euro voor kinderen tot en met 12 jaar en 5,35 euro voor kinderen van 13 jaar en volwassenen. Kinderen van 6 of 7 jaar dienen begeleid te worden door iemand van 18 jaar of ouder met eveneens een kaartje.