Verdachte (18) opgepakt voor doodschieten man in Almere, politie doorzoekt viertal woningen

Vrijwilli­gers zorgen voor warm welkom voor ringslang in Flevoland: al driedui­zend eieren gevonden

Wilgen knotten, de heide opschonen of bloembollen planten. Op zo’n vijfhonderd locaties in Nederland staken vrijwilligers zaterdag de handen uit de mouwen tijdens de landelijke Natuurwerkdag. Zo ook in Lelystad en Dronten, waar broeihopen voor ringslangen worden omgekeerd of nieuw gebouwd. Goed voor drieduizend eieren, weet Jeroen Reinhold van Landschapsbeheer Flevoland.

6 november