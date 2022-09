Verdachte (54) uit Lelystad van betrokkenheid bij dood Gerrie Revers moet veertien dagen langer vastzitten

Politie doet inval in woning Lelystad: EOD treft rookgranaat aan

Man uit Lelystad aangehouden in onderzoek naar dood Gerrie Revers (77) uit Almere

Onbereikbaar

Nadat de zoon van Gerrie Revers haar op zaterdag 28 mei niet meer kan bereiken, besluit een buurman poolshoogte te nemen. Hij treft de 77-jarige vrouw levenloos in haar woning aan het Zuidwoldepad in Almere aan. Uit onderzoek van de politie blijkt dat er sprake kan zijn van een misdrijf.

De politie deed dinsdag 13 september op drie verschillende plekken in Lelystad invallen. Bij een van die invallen werd de 54-jarige man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de dood van Gerrie Revers.

Explosieve vondst

De politie werd tijdens de inval bijgestaan door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). In een van de woningen troffen ze een rookgranaat aan. Dat deden ze aan het Wold 22. Later op de dag is het explosief onschadelijk gemaakt door de EOD.