Verkeersruzie in Lelystad loopt volledig uit de hand: fietser zwaar mishandeld

Dreigbrief opgehangen bij FVD-school in Almere: ‘Fascisten opgerot!’

Bij de Renaissanceschool in Almere is een brief met de tekst ‘Fascisten opgerot!!’ opgehangen. Een leraar van de school die nauw gelieerd is aan Forum voor Democratie trof de brief vanochtend aan, meldt Omroep Flevoland.

12 september